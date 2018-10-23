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«Валенсия» не сумела обыграл «Янг Бойз» в ЛЧ
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«Валенсия» не сумела обыграл «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов 

Soccer News + ещё 5 1 час назад
Фото: Soccer News
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов швейцарский "Янг Бойз" на своем поле сыграл вничью с испанской "Валенсией". Счет в первом тайме открыл Миши Батшуайи, но во втором половине встречи положение уравнял Гийом Оаро.
"Янг Бойз" Швейцария — "Валенсия" Испания — 1:1 (0:1) Голы: Батшуайи, 26 — 0:1, Оаро, 55 (с пенальти) — 1:1  "Янг Бойз": Вельфли, фон Берген, Бенито, Мбабу, Сулеймани (Нгамале, 74), Соу, Саного, Лаупер, Фасснахт (Бертоне, 85), Ассале, Оаро (Нсаме, 79).
"Валенсия": Нето, Габриэл, Гайя, Пиччини, Диакаби, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 70), Ферран Торрес (Гамейро, 67), Родриго, Батшуайи.
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