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Ветеран ЦСКА дал прогноз на матч с «Ромой»
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Ветеран ЦСКА дал прогноз на матч с «Ромой» 

RT на русском + ещё 17 15 часов назад
Фото: Reuters
Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в беседе с НСН дал прогноз на матч с «Ромой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
По словам Пономарёва, отсутствие капитана армейцев Игоря Акинфеева внесёт определённую нервозность в команду.
«Игоря отличала всегда уверенность. Если он стоял на воротах, то ворота в надёжных руках. Можно спокойно руководить обороной, которая в таком случае и чувствует себя более уверенно. Но сейчас ребята немного могут дрогнуть», — предположил эксперт.
Тем не менее, отметил он, команда на ходу и может выиграть.
Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с «Ромой».
Также ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера.
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