После ЧП в римском метро болельщики устроили драку

Россиянин получил ножевое ранение возле Олимпийского стадиона в Риме, сообщается в твиттере итальянского агентства ANSA.

По информации Mash, гражданин РФ пострадал в стычке болельщиков ЦСКА и «Ромы» у моста Duca d'Aosta.

Перед матчем, который в эти минуты проходит на Олимпийском стадионе, болельщики устроили несколько потасовок. Римская полиция разгоняла драки пожарными гидрантами, несколько человек задержаны.

Ранее сообщалось, что российские болельщики толпой прыгнули на эскалатор на станции римского метро Repubblica, в результате чего произошло обрушение эскалатора.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 30 человек, 7 из них находятся в тяжелом состоянии, 5 человек — в состоянии средней тяжести.

Российское посольство в Риме открыло горячую линию после инцидента в метро: +393802652769.