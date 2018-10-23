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Стало известно о состоянии раненных в Риме россиян
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Стало известно о состоянии раненных в римском метро россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Yara Nardi / REUTERS
По уточненным данным, 30 россиян пострадали в аварии эскалатора в римском метро. Об этом сообщает МИД России в своем Twitter-аккаунте.
«Всего пострадали 30 человек: Из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения», — указали во внешнеполитическом ведомстве.
В свою очередь, в посольстве России в Италии уточнили агентству ТАСС, что велика вероятность того, что большинство пострадавших — россияне, однако пока их личности и национальность не устанавливались. Консульский отдел посольства состоит в контакте с итальянскими властями и готов оказать любую необходимую помощь согражданам.
Инцидент произошел вечером 23 октября на станции Repubblica. Эскалатор, работавший на спуск, резко ускорился, находившиеся на нем люди не успевали сходить и падали на впереди стоявших.
В настоящее время станция закрыта. Пострадавших отправили в больницы. Большинство из пострадавших — болельщики футбольного клуба ЦСКА, приехавшие в Рим на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против местной «Ромы».
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