Стало известно о состоянии раненных в Риме россиян

Стало известно о состоянии раненных в римском метро россиян

По уточненным данным, 30 россиян пострадали в аварии эскалатора в римском метро. Об этом сообщает МИД России в своем Twitter-аккаунте.

«Всего пострадали 30 человек: Из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, в посольстве России в Италии уточнили агентству ТАСС , что велика вероятность того, что большинство пострадавших — россияне, однако пока их личности и национальность не устанавливались. Консульский отдел посольства состоит в контакте с итальянскими властями и готов оказать любую необходимую помощь согражданам.

Инцидент произошел вечером 23 октября на станции Repubblica. Эскалатор, работавший на спуск, резко ускорился, находившиеся на нем люди не успевали сходить и падали на впереди стоявших.