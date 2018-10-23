Очевидец сравнил произошедшее в метро Рима с апокалипсисом

Один из очевидцев аварии рассказал, что произошло с эскалатором на одной из центральных станций метро Рима накануне матча Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА.

«Я только что стал свидетелем сцены из Апокалипсиса. Один из эскалаторов, который находился рядом со мной, начал неистово ускоряться. Я подумал, что техника сошла с ума. Я не смог увидеть пострадавших наверху, но у самого спуска кто-то определённо падал», — приводит слова очевидца La Repubblica.

Эскалатор обрушился на станции Repubblica, расположенной на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где пройдёт матч «Рома» — ЦСКА.

Ранее стало известно, что число пострадавших из-за инцидента в метро Рима возросло до 30.