«Милан» на своем поле проиграл «Бетису» в матче Лиги Европы

Отметим, что в компенсированное время матча с поля был удален полузащитник Милана Самуэль Кастильехо

После этой победы Бетис набрал семь очков и вышел на первое место в турнирной таблицы группы F. Милан, имея в активе шесть баллов, располагает на втором месте.

В следующем туре 8 ноября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Испании.

Добавим, что в параллельном матче группы Олимпиакос на выезде обыграл Дюделанж со счетом 2:0.