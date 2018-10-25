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«Милан» на своем поле проиграл «Бетису» в матче Лиги Европы
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«Милан» на своем поле проиграл «Бетису» в матче Лиги Европы 

Советский спорт + ещё 4 2 часа назад
Фото: Soccer News
В составе испанской команды голами отметились Арнальдо Антонио Санабрия (30-я минута) и Джовани Ло Чельсо (55). У итальянского клуба отличился Патрик Кутроне (83).
Отметим, что в компенсированное время матча с поля был удален полузащитник Милана Самуэль Кастильехо.
После этой победы Бетис набрал семь очков и вышел на первое место в турнирной таблицы группы F. Милан, имея в активе шесть баллов, располагает на втором месте.
В следующем туре 8 ноября соперники вновь сыграют между собой, но уже в Испании.
Добавим, что в параллельном матче группы Олимпиакос на выезде обыграл Дюделанж со счетом 2:0.
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