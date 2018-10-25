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«Рубин» победил «Динамо»
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«Рубин» победил «Динамо» и вышел в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу 

ТАСС + ещё 22 1 час назад
Фото: ТАСС
Казанский "Рубин" переиграл московское "Динамо" в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч на 49-й минуте забил Сердар Азмун.
Остальные матчи 1/8 финала Кубка России пройдут с 31 октября по 1 ноября. Игра между "Динамо" и "Рубином" была перенесена.
В четвертьфинале казанцы сыграют с победителем встречи между московским "Локомотивом" и красноярским "Енисеем", который пройдет 31 октября. В полуфинал выйдет победитель двухматчевого противостояния.
"Рубин" стал обладателем Кубка России в 2012 году, в финале переиграв "Динамо" со счетом 1:0.
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