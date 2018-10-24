Ещё
Очевидец рассказал о давке при инциденте в римском метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очевидец рассказал о давке при инциденте в римском метро 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Болельщик московского ЦСКА Егор рассказал о давке при инциденте в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с клубом «Рома».
«Мы видели давку. Сами фанаты оказывали друг другу помощь, нажали на пожарную сигнализацию. Приехал ещё один поезд, который все пропустили. Дальше поезда отменились, чтобы не организовывать на станции давку. Те, кто не пострадал, поднялись наверх. Там уже была пожарная служба, приехала полиция. Дальше пошли пешком до трамвая, до автобуса», — приводит его слова RT.
Он также отметил, что не было никакой паники.
«Всё спокойно достаточно. Скорее всего техническая неисправность эскалатора тут была, но которая, может быть, усугубилась большим количеством людей на нём», — сказал болельщик.
В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили повреждения и были доставлены в больницы.
Ранее болельщик ЦСКА заявил, что никто не прыгал на эскалаторе в римском метро.
RT на русском: последние новости
Каррера рассказал о своих планах на будущее после увольнения из «Спартака» Рианчо: изначально «Спартак» хотел подписать со мной трёхлетний контракт Генеральный директор «Арсенала» прокомментировал слухи об уходе Кононова в «Спартак»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян318
Нурмагомедов назвал цену реванша с Макгрегором60
Мир обделил атлетов из России1
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
СМИ узнали имя нового тренера «Спартака»
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
00:40
«Виноваты пьяные русские»
Футбол Статьи
00:40
«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро
Футбол Статьи
01:04
«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу
Футбол Статьи
00:41
Кокорин и Мамаев дорвались до тренажеров
Футбол
00:40
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
Футбол
03:19
«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян
Футбол
00:20
«Был алкоголь, потом наркотики»: у Кержакова отобрали сына
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение