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Марсьяль решил остаться в «Манчестер Юнайтед»
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Антони Марсьяль решил остаться в «Манчестер Юнайтед» 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Нападающий Антони Марсьяль решил остаться в "Манчестер Юнайтед" и вскоре подпишет с клубом новый пятилетний контракт. Действующий договор рассчитан до мая 2020 года.
Французский нападающий был недоволен своим положением в клубе и намеревался покинуть команду. Интерес к Марсьялю проявляли "Ювентус", "Бавария" и "Пари Сен-Жермен", но 22-летний футболист передумал уходить и решил остаться в клубе.
Марсьяль был куплен у "Монако" летом 2015 года за 80 миллионов евро. За три с небольшим года пребывания в "Манчестер Юнайтед" Антони сыграл 97 матчей в основном составе, в которых забил 27 мячей.
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