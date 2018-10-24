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Каррера дал совет будущему главному тренеру «Спартака»
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Каррера дал совет будущему главному тренеру «Спартака» 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что столичный клуб похож по своей истории с туринским "Ювентусом".
"Спартак" — это рыцари, бойцы, эмблема и названия об этом и говорят сама о себе. А вообще я бы сравнил "Спартак" с "Ювентусом". "Ювентус" тоже много раз выигрывал скудетто, эти клубы похожи по истории", — передает слова Карреры корреспондент "Газеты.Ru".
Также специалист обратился к будущему главному тренеру "Спартака".
"Что порекомендую своему сменщику? Прежде всего пожелаю "Ни пуха, ни пера!". Больше мне нечего ему сказать", — сказал Каррера.
Итальянец был отправлен в отставку 22 октября. Каррера возглавил столичный клуб в 2016 году. Под его руководством "Спартак" в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет завоевал золото чемпионата России. Также красно-белые стали обладателями Олимп — Суперкубка России в 2017 году.
В нынешнем сезоне "Спартак" после 11 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков.
Ранее Каррера рассказал о взаимоотношениях с футболистами клуба.
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