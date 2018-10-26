Ещё
«Спартак» продлит контракт с Еременко
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» хочет продлить контракт с Романом Еременко 

Вести.Ru + ещё 20 2 часа назад
Фото: ТАСС
Действующего соглашение с бывшим игроком сборной Финляндии рассчитано до конца 2018 года.
По сведениям сайта Sport 24, в ближайшее время "Спартак" предложит Еременко продлить контракт. Условия нового договора пока неизвестны. В нынешнем сезоне Роман выходил на поле два раза в матчах российской премьер-лиги и один раз в Лиге чемпионов.
Осенью 2016 Еременко, будучи футболистом ЦСКА, был уличен в употреблении запрещенных препаратов и был дисквалифицирован на два года. Отбывший наказание 31-летний полузащитник стал свободным агентом и подписал контракт со "Спартаком".
Вести.Ru: последние новости
ЦСКА выкупит Родриго Бекао Нападающий "Барселоны" опоздал на матч и был наказан "Спартак" отправился на матч с "Рейнджерс" без Глушакова и Ещенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев пожаловался на «порку»458
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ13
Кокорин расплакался в суде654
Что повлияло на решение Медведевой продолжить карьеру17
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
00:24
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ
Летние виды спорта
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
04:43
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение