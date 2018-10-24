ЦСКА выступил с заявлением по инциденту в Риме

Фанатское объединение футбольного клуба ЦСКА планирует подать коллективный иск после инцидента в римском метрополитене. Российские болельщики обвинили итальянскую сторону в бездействии. Их поддержала Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE). В то же время местная полиция обвиняет россиян в несоблюдении правил поведения в столице в день проведения матча. Однако в клубе призвали воздержаться от поспешных выводов.

Спустя сутки после аварии на эскалатора в Риме продолжают появляться новые подробности инцидента. Один из очевидцев, болельщик российского клуба Егор, рассказал о первых минутах после трагедии. По его словам, несмотря на тяжесть ситуации, на станции не возникла паника.

«Мы видели давку. Сами фанаты оказывали друг другу помощь, нажали на пожарную сигнализацию. Приехал ещё один поезд, который все пропустили. Дальше поезда отменили, чтобы не организовывать на станции давку. Те, кто не пострадал, поднялись наверх. Там уже была пожарная служба, приехала полиция», — рассказал он в интервью RT.

23 октября на одной из станции римского метрополитена произошёл сбой в работе эскалатора. По словам очевидцев, находящиеся на ступеньках люди не смогли удержаться на ногах, в результате на станции образовалась давка. Несколько десятков россиян получили травмы различной степени тяжести, 16 из них были госпитализированы. Половину из них уже выписали.

В настоящее время ведётся расследование инцидента. В посольстве РФ в Риме подтвердили информацию о том, что полиция рассматривает две версии случившегося: техническая неисправность и внешнее воздействие.

«Сейчас все усилия сконцентрированы на состоянии здоровья наших граждан. Из откликов местных СМИ мы знаем, что есть несколько версий, которые должны объяснить причину случившегося», — сказал советник посольства России в Италии Дмитрий Гурин.

Ранее с обвинениями в адрес россиян выступил глава МВД страны Маттео Сальвини. По его словам, болельщики прыгали на ступеньках, что и привело к инциденту. В свою очередь, глава местной полиции Гуидо Марино также раскритиковал гостей Рима за несоблюдение правил поведения.

«Футбольные фанаты проигнорировали все рекомендации, которые им дали итальянская полиция и российское консульство. Они не собрались в том месте, где ранее проходил их сбор и откуда они могли безопасно добраться до Олимпийского стадиона», — приводит слова Марино агенство ANSA.

Однако официальное объединение фанатов ЦСКА отрицает вину россиян в произошедшем. Его представители призвали всех пострадавших и свидетелей инцидента подписать коллективный иск.

В защиту соотечественников выступили сразу несколько очевидцев инцидента. Одна из болельщиц красно-синих София обвинила в произошедшем сотрудников метро, не контролировавших состояние эскалатора.

«На этой станции в течение года уже два раза ломался эскалатор. Давки не было. Все спускались организованно, даже не бежали. В один момент он поехал с бешеной скоростью. Сначала все восприняли это нормально, но потом люди начали сваливаться в кучу, и тогда уже стало ясно, что всё плохо», — призналась девушка.

По её словам, большое количество пострадавших связано с медленной работой служб спасения.

«Сначала вход на эскалатор окружили военные с автоматами. Люди снизу поднимались с криками о том, что срочно нужна помощь и что там кровь. Сотрудники метро говорили, что они знают, но ничего не происходило. Несколько минут люди, которых фанаты сами вытаскивали, просто лежали без помощи у эскалаторов», — добавила София.

Болельщик ЦСКА Егор также назвал в качестве причины произошедшего техническую неисправность, которая «усугубилась большим количеством людей».

В стороне от инцидента не остался и ЦСКА. Его руководство выразило готовность оказать посильную помощь пострадавшим. Кроме того, в клубе призвало не делать поспешных выводов.

«В римском метро были наши преданные болельщики и соотечественники, и главное сейчас — их здоровье и возвращение на родину. А почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — должны выяснить правоохранительные органы», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

В поддержку пострадавших выступила и Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE), которая призвала власти Рима провести тщательное расследование инцидента.

«Мы призываем все заинтересованные стороны воздержаться от обмена поспешными выводами. Мы также выражаем нашу глубочайшую солидарность с жертвами и желаем им скорейшего выздоровления. Болельщики, независимо от их национальности, заслуживают достойного отношения со стороны государственных органов», — говорится в заявлении.

Самые тяжёлые травмы получил россиянин Дмитрий Тюрин . Некоторое время он находился под угрозой ампутации стопы, однако врачи сумели спасти ногу, что подтвердила его девушка Анна Филина. По её словам, всем пострадавшим оказывает помощь российское консульство.