Анри оценил игру Головина 

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после ничьей в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» остался доволен игрой российского полузащитника Александра Головина. Игра на стадионе «Ян Брейгель» завершилась со счётом 1:1.
«Ничья — хороший результат. Нужно отметить гол Муссы Силлы после прекрасного прохода Головина. Мы готовились к этой игре, и я доволен командой», — цитирует Анри клубная пресс-служба.
Ранее News.ru оценил перспективы 22-летнего Головина в «Монако» после увольнения Леонарду Жардима и назначения Анри.