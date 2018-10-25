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Анри оценил игру Головина
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Анри оценил игру Головина 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после ничьей в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» остался доволен игрой российского полузащитника Александра Головина. Игра на стадионе «Ян Брейгель» завершилась со счётом 1:1.
«Ничья — хороший результат. Нужно отметить гол Муссы Силлы после прекрасного прохода Головина. Мы готовились к этой игре, и я доволен командой», — цитирует Анри клубная пресс-служба.
Ранее News.ru оценил перспективы 22-летнего Головина в «Монако» после увольнения Леонарду Жардима и назначения Анри.
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