Романцев отказался признавать успех Карреры

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что считает назначение Массимо Карреры на должность главного тренера красно-белых ошибкой. Романцев отметил, что чемпионский титул команды, завоёванный в сезоне-2016/17 является заслугой Дмитрия Аленичева.
«Я прежде считал, и сейчас считаю — назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота — это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону. Ведь то, как «Спартак» провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило — сделал он это на самом высоком уровне», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».
Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают в таблице РПЛ седьмое место. Мнение автора «Чемпионата» Михаила Гончарова об отставке Карреры читайте в нашем телеграм-канале.