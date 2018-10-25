Ещё
Налоговая предъявила обвинение хавбеку «Реала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Налоговая обвиняет хавбека «Реала» в сокрытии доходов 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла налоговая служба Испании обвиняет в сокрытии доходов от продажи имиджевых прав в 2013 году, сообщает "Советский спорт".
По информации El Mundo Deportivo, валлийский хавбек не соблюдал налоговое законодательство, за что орган требует с него €337 тысяч.
Бэйл выступает за "сливочных" с 2013 года, однако в интервью после финала Лиги чемпионов футболист заявил о возможном уходе в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что американский боксер Флойд Мейвезер рассчитывает на большой гонорар за бой счемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
Газета.Ru: последние новости
Романцев назвал Кокорина и Мамаева средненькими футболистами СМИ: "Спартак" договорился с тренером "Арсенала" о контракте Появилось новое видео происшествия в Риме перед матчем "Ромы" и ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»45
Россия взлетела в рейтинге ФИФА59
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов18
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ149
Карякин пожаловался на украинский Крым94
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
04:43
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
Легкая атлетика
05:15
«Я не змея»: Каррера простился со «Спартаком»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение