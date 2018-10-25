Налоговая предъявила обвинение хавбеку «Реала»

Налоговая обвиняет хавбека «Реала» в сокрытии доходов

По информации El Mundo Deportivo, валлийский хавбек не соблюдал налоговое законодательство, за что орган требует с него €337 тысяч.

Бэйл выступает за "сливочных" с 2013 года, однако в интервью после финала Лиги чемпионов футболист заявил о возможном уходе в летнее трансферное окно.