Налоговая предъявила обвинение хавбеку «Реала»

Полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла налоговая служба Испании обвиняет в сокрытии доходов от продажи имиджевых прав в 2013 году, сообщает "Советский спорт".
По информации El Mundo Deportivo, валлийский хавбек не соблюдал налоговое законодательство, за что орган требует с него €337 тысяч.
Бэйл выступает за "сливочных" с 2013 года, однако в интервью после финала Лиги чемпионов футболист заявил о возможном уходе в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что американский боксер Флойд Мейвезер рассчитывает на большой гонорар за бой счемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.