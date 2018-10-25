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Россия взлетела в рейтинге ФИФА
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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА 

Рамблер 3 часа назад
Российская футбольная сборная поднялась на пять позиций в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом свидетельствует официальный сайт Международной федерации футбола.
Теперь сборная России располагается на 41-й строчке рейтинга с 1433 баллами.
В прошлый раз ФИФА обновляла свой рейтинг стран во второй половине сентября. Тогда россияне с 1423 баллами занимали 46-ю позицию.
Месяц назад первое место в рейтинге делили две сборные — Бельгия и Франция. В нынешнем списке бельгийцы сохранили позицию, а французы переместились на вторую строчку.
Третье место в новом рейтинге занимает Бразилия, четвертое — Хорватия, а пятое — Англия. На позициях с шестой по 10-ю расположились Уругвай, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.
Последнее, 211-е, место занимает сборная атлантических островов Теркс и Кайкос, находящихся под суверенитетом Великобритании.
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