Россия взлетела в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Российская футбольная сборная поднялась на пять позиций в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом свидетельствует официальный сайт Международной федерации футбола.

Теперь сборная России располагается на 41-й строчке рейтинга с 1433 баллами.

В прошлый раз ФИФА обновляла свой рейтинг стран во второй половине сентября. Тогда россияне с 1423 баллами занимали 46-ю позицию.

Месяц назад первое место в рейтинге делили две сборные — Бельгия и Франция. В нынешнем списке бельгийцы сохранили позицию, а французы переместились на вторую строчку.

Третье место в новом рейтинге занимает Бразилия, четвертое — Хорватия, а пятое — Англия. На позициях с шестой по 10-ю расположились Уругвай, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.

Последнее, 211-е, место занимает сборная атлантических островов Теркс и Кайкос, находящихся под суверенитетом Великобритании.