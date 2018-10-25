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Романцев дал оценку Кокорину и Мамаеву
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Романцев назвал Кокорина и Мамаева средненькими футболистами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Легендарный бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Спорт-Экспресс».
Экс-тренер красно-белых предположил, почему футболисты могли повести себя подобным образом 8 октября.
«Думаю, причина здесь в одном — в том, что этих ребят поразила бацилла больших денег. Так вот, эта зараза и должна их вылечить. Пусть год переводят зарплату в детские дома, ездят туда, проводят с детишками тренировки. И пусть играют, хотя футболисты они, на мой взгляд, средненькие. Именно так искупают свои проступки, но только не в тюрьме», — подчеркнул российский специалист.
Он считает, что тюремное заключение не исправит форварда сине-бело-голубых и полузащитника «горожан».
«Поверьте, лучше они там не станут. А еще пусть помогают хосписам, малоимущим — пользы больше будет. Глядишь, вновь завоюют уважение простого народа и болельщиков», — заключил Романцев.
На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».
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