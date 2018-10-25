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Тренера «Реала» спасли от увольнения
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Тренера «Реала» спасли от немедленного увольнения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хотел уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги сразу же после матча Лиги чемпионов с чешской «Викторией», однако его отговорили. Об этом пишет El Confidential.
По информации источника, функционер был разочарован игрой мадридцев и хотел сообщить тренеру об отставке сразу после финального свистка. Однако спортивный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес успокоил Переса и предложил ему отложить вопрос с увольнением Лопетеги хотя бы до матча с «Барселоной», чтобы найти специалисту замену.
Встреча с «Викторией» завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. «Королевский клуб» прервал серии из пяти матчей без побед, в четырех из которых команда проиграла. Сообщалось, что из-за неудачной игры команды Лопетеги могут уволить. Претендентами на его пост назывались Антонио Конте и Жозе Моуринью.
Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018-го. Наставник отправился в Россию на ЧМ-2018 в качестве тренера сборной Испании. Однако, 13 июня, за день до старта турнира, руководству национальной команды уволило Лопетеги, узнав о переговорах испанца с «Реалом».
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