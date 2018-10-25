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Назван возможный покупатель «Челси» у Абрамовича
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Назван возможный покупатель «Челси» у Абрамовича 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Богатейший чешский бизнесмен Петр Келлнер собирается приобрести пакет акций английского футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича.
Абрамович рассматривает возможность полностью или частично избавиться от акций «Челси» после того, как правительство США не продлило ему визу в 2018 году, пишет Bloomberg.
Издание сообщает, что это произошло после напряжения отношений между Лондоном и Москвой, связанного с отравлением Сергея Скрипаля.
В августе 2018 года сообщалось, что Абрамович начал готовиться к продаже «Челси».
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