Назван возможный покупатель «Челси» у Абрамовича

Абрамович рассматривает возможность полностью или частично избавиться от акций «Челси» после того, как правительство США не продлило ему визу в 2018 году, пишет Bloomberg

Издание сообщает, что это произошло после напряжения отношений между Лондоном и Москвой, связанного с отравлением Сергея Скрипаля

В августе 2018 года сообщалось, что Абрамович начал готовиться к продаже «Челси».