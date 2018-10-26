Мамаев пожаловался на «порку» 

Избивших трех человек футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина судят не «в рамках закона», а «показательно порют». Об этом сам Мамаев заявил в присутствии журналистки «Московского комсомольца».
Ева Меркачева, которая также является заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетила Кокорина и Мамаева в «Бутырке» в присутствии начальника следственного изолятора Сергея Телятникова.
По словам Мамаева, и он, и Кокорин признают, что «была ошибка», и идут «навстречу» следствию, что должно было бы, но не сказывается на избранной для них мере пресечения.
«Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи?» — задался он вопросом.
По его мнению, их случай — особый, «типа показательной порки», так как им «дают понять, что так хочет общество», поэтому они и сидят до сих пор. Более того, Мамаев уверен, что судить их с Кокориным, учитывая общественное мнение, незаконно.
Мамаев призвал россиян «повернуться лицом» к нему и Кокорину, а «нападать» на следствие, которое столь долго держит их за решеткой.