Мамаев пожаловался на «порку»

По словам Мамаева, и он, и Кокорин признают, что «была ошибка», и идут «навстречу» следствию, что должно было бы, но не сказывается на избранной для них мере пресечения.

«Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи?» — задался он вопросом.

По его мнению, их случай — особый, «типа показательной порки», так как им «дают понять, что так хочет общество», поэтому они и сидят до сих пор. Более того, Мамаев уверен, что судить их с Кокориным, учитывая общественное мнение, незаконно.

Мамаев призвал россиян «повернуться лицом» к нему и Кокорину, а «нападать» на следствие, которое столь долго держит их за решеткой.