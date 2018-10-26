Ещё
Мамаев пожаловался на «порку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мамаев пожаловался на «порку» 

Рамблер + ещё 13 4 часа назад
Избивших трех человек футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина судят не «в рамках закона», а «показательно порют». Об этом сам Мамаев заявил в присутствии журналистки «Московского комсомольца».
Ева Меркачева, которая также является заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетила Кокорина и Мамаева в «Бутырке» в присутствии начальника следственного изолятора Сергея Телятникова.
По словам Мамаева, и он, и Кокорин признают, что «была ошибка», и идут «навстречу» следствию, что должно было бы, но не сказывается на избранной для них мере пресечения.
«Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи?» — задался он вопросом.
По его мнению, их случай — особый, «типа показательной порки», так как им «дают понять, что так хочет общество», поэтому они и сидят до сих пор. Более того, Мамаев уверен, что судить их с Кокориным, учитывая общественное мнение, незаконно.
Мамаев призвал россиян «повернуться лицом» к нему и Кокорину, а «нападать» на следствие, которое столь долго держит их за решеткой.
Комментарии368
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что повлияло на решение Медведевой продолжить карьеру15
Кокорин расплакался в суде654
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
В ЦСКА приняли решение по будущему Бекао
Карякин пожаловался на украинский Крым
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
04:43
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
Легкая атлетика
05:15
«Я не змея»: Каррера простился со «Спартаком»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение