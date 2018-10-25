Семак: думаю, «Зенит» заслуженно победил в матче с «Бордо»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал домашнюю победу над «Бордо» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Начали неплохо с точки зрения контроля мяча, но далее допустили две ошибки. Одна не повлияла на счёт, а вторая стала голевой для соперника. Во втором тайме играли лучше, но не забили много моментов. Повторюсь, группа у нас очень ровная. Рады, что всё-таки сумели победить. Думаю, это заслуженно.