Семак: думаю, «Зенит» заслуженно победил в матче с «Бордо» 

Главный тренер «Зенита» прокомментировал домашнюю победу над «Бордо» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Начали неплохо с точки зрения контроля мяча, но далее допустили две ошибки. Одна не повлияла на счёт, а вторая стала голевой для соперника. Во втором тайме играли лучше, но не забили много моментов. Повторюсь, группа у нас очень ровная. Рады, что всё-таки сумели победить. Думаю, это заслуженно.
Маркизио после болезни сыграл одну игру, ему пока тяжело играть так часто — дали отдохнуть. Игра Ерохина меня в центре поля полностью устроила. Что касается незабитого пенальти, то Дзюба у нас основной пенальтист, поэтому он и бил», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.