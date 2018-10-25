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«Милан» потерпел поражение от «Бетиса» в Лиге Европы
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«Милан» потерпел поражение от «Бетиса» в Лиге Европы 

Чемпионат.com + ещё 5 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Милан» не сумел одержать победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе испанского клуба отличились нападающий Арнальдо Антонио Санабрия и полузащитник Джовани Ло Чельсо. Автором единственного гола итальянской команды стал форвард Патрик Кутроне.
В другом матче 3-го тура греческий «Олимпиакос» победил «Дюделанж» из Люксембурга. Встреча прошла в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал защитник «Олимпиакоса» Василис Торосидис, отличившийся на 66-й минуте. В конце второго тайма хавбек «Дюделанжа» Эдиссон Йорданов забил в свои ворота.
Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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