«Милан» потерпел поражение от «Бетиса» в Лиге Европы

«Милан» не сумел одержать победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В другом матче 3-го тура греческий «Олимпиакос» победил «Дюделанж» из Люксембурга. Встреча прошла в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник «Олимпиакоса» Василис Торосидис , отличившийся на 66-й минуте. В конце второго тайма хавбек «Дюделанжа» Эдиссон Йорданов забил в свои ворота.

Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».