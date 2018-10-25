Промес забил первый гол за «Севилью»

Полузащитник испанской «Севильи» Квинси Промес забил первый гол за команду в матче Лиги Европы с турецким «Акхисаром».

После первого тайма «Севилья» уверенно обыгрывает турков со счётом 3:0. Голы также забили Роке Меса и Пабло Сарабия.

В другом матче этой группы играет российский «Краснодар» c бельгийским «Стандартом», после первого тайма клуб из Краснодара выигрывает со счетом 1:0.

Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» в летнее трансферное окно.

Ранее Рианчо заявил трансфере Промеса: корову надо продавать, когда она стоит дорого.