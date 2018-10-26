В ЦСКА приняли решение по будущему Бекао

В московском ЦСКА приняли решение по будущему своего защитника Родриго Бекао , информируют Известия.

Так, генеральный директор армейцев Роман Бабаев рассказал: "Дело в том, что у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао в арендном соглашении с "Байя". Думаю, что с большой долей вероятности мы ее активируем. Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Все зависит только от нашего желания".

В текущем сезоне Бекао сыграл за ЦСКА 16 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.