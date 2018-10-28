«Локомотив» разгромил «Енисей»

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив «Енисей»

Московский "Локомотив" переиграл красноярский "Енисей" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 3:0.

"Локомотив" одержал четвертую победу подряд в рамках чемпионата России. "Енисей" не побеждает на протяжении семи последних туров.

Чемпион России набрал 21 очко и вышел на второе место в турнирной таблице. "Енисей" располагается на последней строчке, имея в активе 6 очков.

В следующем туре железнодорожники 3 ноября примут тульский "Арсенал", а красноярцы 5 ноября сыграют на выезде с махачкалинским "Анжи".