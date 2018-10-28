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«Локомотив» разгромил «Енисей»
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«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив «Енисей» 

ТАСС + ещё 32 45 минут назад
Фото: ТАСС
Московский "Локомотив" переиграл красноярский "Енисей" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 3:0.
Мячи в составе железнодорожников забили Алексей Миранчук (22-я минута), Мануэл Фернандеш (81) и Эдер (85).
"Локомотив" одержал четвертую победу подряд в рамках чемпионата России. "Енисей" не побеждает на протяжении семи последних туров.
Чемпион России набрал 21 очко и вышел на второе место в турнирной таблице. "Енисей" располагается на последней строчке, имея в активе 6 очков.
В следующем туре железнодорожники 3 ноября примут тульский "Арсенал", а красноярцы 5 ноября сыграют на выезде с махачкалинским "Анжи".
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