Главные события дня в европейском футболе

В Англии сразу после матча десятого тура АПЛ «Лестер» — «Вест Хэм» разбился вертолёт, который принадлежал владельцу хозяев Вичаю Шриваддханапрабхе. По данным СМИ, президент «Лестера» был на борту и погиб, однако официального подтверждения пока нет. В Италии «Ювентус» одержал очередную победу благодаря дублю Криштиану Роналду . А в чемпионате Казахстана Андрей Аршавин получил красную карточку за то, что наступил на соперника. RT рассказывает о главных событиях субботы в ведущих европейских футбольных чемпионатах.

Гнев Аршавина

Пожалуй, главным антигероем дня стал экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. В матче 31-го тура чемпионата Казахстана с аутсайдером «Иртышом» футболист умудрился заработать красную карточку за неспортивное поведение.

В концовке игры Аршавин на чужой половине поля ударил соперника сзади по ногам, а потом наступил ему на лицо. После такого у судьи не оставалось иного выбора, кроме как удалить футболиста с поля.

«Кайрат» в результате не только потерпел сенсационное поражение с минимальным счётом, но и помог «Астане» в очередной раз обеспечить себе чемпионский титул. За три тура до финиша команда из столицы Казахстана стала недосягаема для соперников. При этом у «Астаны» на матч меньше, чем у идущего вторым «Кайрата».

Для Аршавина же игра с «Иртышом» может стать последней в карьере с учётом потенциальной дисквалификации. Контракт Андрея с клубом истекает в конце текущего года и о его продлении новостей пока нет.

Очередной гол Комличенко

Зато из Чехии вновь пришли приятные для российских болельщиков новости. Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом в местном чемпионате и укрепил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

В матче с «Богемиансом 1905» форвард отметился уже 12-м голом в национальном первенстве, а его команда одержала разгромную победу — 3:0.

При этом на счету ближайшего преследователя Комличенко значится лишь восемь точных ударов.

Англия. Лидерство «Ливерпуля» и неудачный лайк

Основная часть фаворитов АПЛ проведёт свои матчи в воскресенье, и лишь «Ливерпуль» отыграл уже в субботу. Подопечные Юргена Клоппа принимали аутсайдера «Кардифф Сити» и одержали разгромную победу на классе. Добиться результата команде помог быстрый мяч Мохаммеда Салаха уже на десятой минуте.

В результате хозяева получили возможность ловить гостей на контратаках, что неоднократно делали после перерыва. Как итог дубль оформил Садио Мане . Ещё один мяч записал на свой счёт Шердан Шакири. Для косовского швейцарца этот гол стал дебютным в составе новой команды.

«Ливерпуль» же благодаря победе поднялся на первую строчку турнирной таблицы, а Клопп на пресс-конференции признал, что мечтал об этом всю жизнь.

Единственным неприятным событием для красных стал гол «Кардиффа». Аутсайдер прервал внушительную 918-минутную серию «Ливерпуля» без пропущенных мячей на домашнем стадионе. В последний раз команда пропускала на «Энфилде» ещё в феврале.

Куда хуже идут дела у «Ньюкасла». После десяти туров в активе команды значится всего три очка и ни одной победы. Коллектив выдал худший старт в своей истории за последние 120 лет. В сезоне-1898/99 «Ньюкасл» также не одержал ни одной победы в десяти стартовых матчах чемпионата.

Из других событий игрового дня необходимо выделить конфликт нападающего «Лестера» Джейми Варди и главного тренера команды Клода Пюэля . Форвард неожиданно не попал в стартовый состав на матч с «Вест Хэмом», хотя успел восстановиться после расстройства желудка.

По информации СМИ, это решение тренера было обусловлено неаккуратным поступком жены футболиста Ребеки. Женщина якобы поставила лайк в Twitter к посту с критикой специалиста.

В результате Варди вышел на поле уже после перерыва и помог своей команде спастись от поражения. На 89-й минуте ворота «Вест Хэма» поразил Онинье Ндиди. Матч завершился вничью — 1:1.

А сразу после игры разбился вертолёт владельца «Лестера» Вичаю Шриваддханапрабхе. По информации СМИ, пилот не справился с управлением, и машина потерпела крушение на парковке. При этом до сих пор неизвестно, кто именно находился на борту. По информации телеканала beIN Sports, сам Шривадданапрабхи был в вертолёте. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Обычно после матчей вертолёт высаживался прямо в центре поля и забирал бизнесмена.

Также в субботу на Туманном Альбионе в свой 61-й День рождения с сердечным приступом был госпитализирован бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл . Специалист готовился к съёмкам на одном из телеканалов, когда почувствовал себя плохо. Тренеру срочно вызвали «Скорую помощь».

А вот одному из болельщиков «Брайтона» врачи помочь не успели. Мужчина скончался прямо во время матча с «Вулверхэмптоном».

Испания. Первое место «Атлетико» и хет-трик Аспаса

Главным событием десятого тура Примеры, разумеется, станет «класико» «Барселона» — «Реал» , остальные матчи несколько меркнут на фоне громкой вывески.

Тем не менее уже в пятницу в Испании могло состояться такое знаковое событие, как смена лидера. Сине-гранатовых имел отличную возможность сместить с первой строчки «Эспаньол». Однако сделать это не удалось. Подопечные Хоана Руби позволили «Вальядолиду» уйти от поражения на 92-й минуте.

В итоге в лидеры выбился «Атлетико». Мадридцы в субботу дома без проблем переиграли «Реал Сосьедад». При этом оба мяча в составе команды забили защитники — Диего Годин и Филипе Луис.

В лидеры же гонки бомбардиров выбился Яго Аспас . Нападающий «Сельты» оформил хет-трик в матче с «Эйбаром» и с восемью голами опередил в списке снайперов самого Лионеля Месси . Восемь мячей также значится на счету нападающего «Жироны» Кристиана Стуани.

А вот «Валенсия» в отсутствии травмированного Дениса Черышева не сумела распечатать ворота «Атлетика» и в восьмой раз в десяти стартовых турах сыграла вничью. Дела команды из Бильбао идут не многим лучше. Подопечные Эдуардо Бериццо в последний раз побеждали в Примере ещё в первом туре.

Германия. Тяжелая победа «Баварии» и осечка «Боруссии»

«Бавария» постепенно выходит из кризиса, в который угодила на старте сезона. В матче с «Майнцем» мюнхенцы одержали непростую, но очень важную выездную победу.

Маститые гости долго не могли взломать оборону соперника, но на 39-й минуте всё же вышли вперёд благодаря точному удару слёта Леона Горецки

Однако после перерыва «Майнцу» удалось отыграться. Жан-Полю Бутьюсу позволили спокойно замкнуть навес с фланга.

Победный мяч «Бавария» забила за полчаса до конца встречи. Гости перехватили снаряд на чужой половине поля и быстро довели его до Тьяго Алькантары

На радость мюнхенцам в параллельном матче потеряла очки лидирующая в турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия». Дортмундцы в игре с «Гертой» владели подавляющим преимуществом и спокойно могли отправить в ворота соперника пять-шесть мячей, но обошлись двумя. Дубль оформил 18-летний вундеркинд из Англии Джейдон Санчо.

Но уже в добавленное арбитром время чёрно-жёлтых подвёл Дан-Аксель Загаду. Защитник проиграл сопернику борьбу в собственной штрафной и нарушил правила. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Соломон Калу. Теперь «Боруссию» и «Баварию» в турнирной таблице разделяют всего два очка.

Италия. Характер «Эмполи» и странный пенальти

Непростую выездную победу в субботу одержал лидер Серии А «Ювентус». В десятом туре туринцы неожиданно встретились с ожесточённым сопротивлением «Эмполи». После первого тайма аутсайдер вёл с минимальным счётом, а конкуренты «Старой синьоры» довольно потирали руки в ожидании второй подряд осечки действующего чемпиона.

Однако её не случилось. Во второй половине гости взялись за дело и переломили ход матча благодаря дублю своей главной звезды Криштиану Роналду.

Правда, первый гол португальца вызвал большие сомнения. Судья назначил крайне спорный пенальти в ворота «Эмполи» после столкновения Пауло Дибалы с защитником.

Зато второй мяч Роналду вопросов не оставил. Криштиану из-за пределов штрафной нанёс потрясающий удар в дальнюю девятку.

В десяти матчах Серии А нападающий забил уже семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Франция. Домашний дебют Анри и победы фаворитов

Во Франции очередной неудачный матч провели футболисты «Монако». Встреча с «Дижоном» стала первой домашней для нового главного тренера команды Тьерри Анри, но подопечные не сумели его порадовать, довольствовавшись ничьей.

При этом хозяева открыли счёт в середине первого тайма, но уже спустя четыре минуты пропустили ответный мяч, а сразу после перерыва позволили сопернику выйти вперёд.

Спас «Монако» от поражения Камил Глик . После подачи со стандарта поляк выпрыгнул выше всех и отправил снаряд в дальний угол.

Что касается Александра Головина, то он провёл на поле все 90 минут и в самом начале матча упустил отличную возможность отличиться. После его удара в дальний угол из пределов штрафной мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

Ничья не позволила «Монако» покинуть зону вылета, а побед команда не знает с начала августа, когда в рамках первого тура национального первенства был обыгран «Нант».

Пока монегаски продолжают терять очки, команды, расположившиеся наверху турнирной таблицы, одерживают победы. В субботу по три очка набрали «Лилль», «Лион» и «Монпелье».