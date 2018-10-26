Голкипер «Краснодара» сыграл сотый матч за клуб 

Андрей Синицын @Sinicynand вчера в Бельгии сыграл свой 💯-й матч за "Краснодар"!



Синицын стал 1️⃣6️⃣-м в истории клуба футболистом и первым вратарем, достигшим этой знаковой отметки.



👏👏👏 pic.twitter.com/DWaiT4IbL9— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 октября 2018 г.