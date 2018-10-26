Голкипер «Краснодара» сыграл сотый матч за клуб 

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын провел сотую игру за команду в матче с бельгийским "Стандартом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
О знаковой цифре сообщает официальный твиттер "горожан".
Андрей Синицын @Sinicynand вчера в Бельгии сыграл свой 💯-й матч за "Краснодар"!
Синицын стал 1️⃣6️⃣-м в истории клуба футболистом и первым вратарем, достигшим этой знаковой отметки.
👏👏👏 pic.twitter.com/DWaiT4IbL9— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 октября 2018 г.
Также в поздравлении написано, что Синицын стал 16-м в истории клуба футболистом и первым голкипером, достигшим этой отметки.
Встреча "Краснодара" с льежским клубом завершилась счетом 2:1 в пользу бельгийцев.
Ранее бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Градиленко прокомментировал матч команды против шотландского "Рейнджерс" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.