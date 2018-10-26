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Голкипер «Краснодара» сыграл сотый матч за клуб
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Голкипер «Краснодара» сыграл сотый матч за клуб 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын провел сотую игру за команду в матче с бельгийским "Стандартом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
О знаковой цифре сообщает официальный твиттер "горожан".
Также в поздравлении написано, что Синицын стал 16-м в истории клуба футболистом и первым голкипером, достигшим этой отметки.
Встреча "Краснодара" с льежским клубом завершилась счетом 2:1 в пользу бельгийцев.
Ранее бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Градиленко прокомментировал матч команды против шотландского "Рейнджерс" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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