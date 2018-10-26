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Президент «Ювентуса» уверен в невиновности Роналду
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Президент «Ювентуса» уверен в невиновности Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес форварда Криштиану Роналду, передает "Советски спорт".
Руководитель отметил, что уверен в невиновности португальского футболиста.
"Я совершенно спокоен. Мы с ним обсудили это. Он показался мне искренним, а его действия только подтверждают его честность. Это личное дело, но я уже говорил, что мои двери открыты для всех. Мы здесь готовы поддержать любого, женщину или мужчину, если думаем, что они ведут себя правильно", — поделился мнением Аньелли с A Bola.
Нападающий итальянского клуба обвиняется в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги в 2009 году в Лас-Вегасе.
Ранее порноактер высказался в защиту Роналду.
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