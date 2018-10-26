Президент «Ювентуса» уверен в невиновности Роналду

Руководитель отметил, что уверен в невиновности португальского футболиста.

"Я совершенно спокоен. Мы с ним обсудили это. Он показался мне искренним, а его действия только подтверждают его честность. Это личное дело, но я уже говорил, что мои двери открыты для всех. Мы здесь готовы поддержать любого, женщину или мужчину, если думаем, что они ведут себя правильно", — поделился мнением Аньелли с A Bola.

Нападающий итальянского клуба обвиняется в изнасиловании жительницы США Кэтрин Майорги в 2009 году в Лас-Вегасе.

Ранее порноактер высказался в защиту Роналду.