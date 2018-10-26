Игнатьев: на Дзюбу мы сейчас все молимся

Игнатьев заявил, что все сейчас молятся на Дзюбу

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги Европы с французским «Бордо».

«На Дзюбу мы сейчас все молимся. Молимся все вместе, и он нас продолжает радовать. Артём долго вкатывался в игру, у него много не получалось, он терял мяч, но от борьбы не отказывался. В конечном счёте он сделал то, чего мы все от него ждём, то, что от него требуется. Прекрасный гол забил после подачи Набиуллина: Дзюба мастерски сыграл на опережение», — приводит слова специалиста «Спорт уик-энд».

Игнатьев подчеркнул, что именно Дзюба внес определяющий вклад в итоговую победу. Специалист отметил, что с такой игрок клуб с берегов Невы должен уверенно выйти в плей-офф соревнований.

В четверг «Зенит» дома одержал волевую победу над «Бордо» — 2:1. На счету Дзюбы гол и результативная передача.

Ранее Дзюба оценил жест игроков сборной России по мини-футболу на юношеских ОИ.