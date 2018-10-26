Защитник ЦСКА оседлал механического быка 

Московский ЦСКА опубликовал в официальном твиттере видеопревью к домашнему матчу против "Краснодара" в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Идёт бычок, бодается,
Очки свои берёт
Но с #ЦСКА встречается…
Превью #CSKATV к игре #ЦСКАкраснодар! pic.twitter.com/OmoCB4lewc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 октября 2018 г.
В видеоролике защитник армейцев Родриго Бекао оседлал механического быка. Это метафора, так как игроков "Краснодара" болельщики называют быками.
Встреча клубов состоится 28 октября в 19.00 по московскому времени.
На данный момент ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата, а "Краснодар" — вторую.
Ранее сообщалось, что вратарь "горожан" Андрей Синицын провел сотую игру за команду в матче с бельгийским "Стандартом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.