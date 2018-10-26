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Защитник ЦСКА оседлал механического быка
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Защитник ЦСКА оседлал механического быка 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА опубликовал в официальном твиттере видеопревью к домашнему матчу против "Краснодара" в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
В видеоролике защитник армейцев Родриго Бекао оседлал механического быка. Это метафора, так как игроков "Краснодара" болельщики называют быками.
Встреча клубов состоится 28 октября в 19.00 по московскому времени.
На данный момент ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата, а "Краснодар" — вторую.
Ранее сообщалось, что вратарь "горожан" Андрей Синицын провел сотую игру за команду в матче с бельгийским "Стандартом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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