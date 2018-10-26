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Капелло пожалел «дурачка» Кокорина
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Капелло пожалел «дурачка» Кокорина 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной РФ Фабио Капелло в интервью «Матч ТВ» назвал Александра Кокорина талантливым игроком. Он заявил, что сочувствует попавшему под арест футболисту.
По словам Капелло, во время его работы в сборной Кокорин не доставлял никаких проблем, был дисциплинированным и с энтузиазмом выполнял все задачи. Тренер подчеркнул, что футболист вел себя профессионально и благодаря таланту мог добиться многого.
«Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!» — сказал Капелло.
Он отметил, что новости об инцидентах с футболистами быстро долетели до Италии.
«У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!» — заявил тренер.
По его мнению, если бы у Кокорина был грамотный агент или юрист, он помог бы молодому футболисту преодолевать соблазны.
Ранее в интернете появились видео с нападениями футболиста Павла Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.
СМИ сообщали, что Кокорин заплакал на заседании суда по его аресту, и заявил, что ему неприятна «грязь по телевидению и в интернете», задевающая его семью.
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