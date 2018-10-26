Капелло пожалел «дурачка» Кокорина

По словам Капелло, во время его работы в сборной Кокорин не доставлял никаких проблем, был дисциплинированным и с энтузиазмом выполнял все задачи. Тренер подчеркнул, что футболист вел себя профессионально и благодаря таланту мог добиться многого.

«Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!» — сказал Капелло.

Он отметил, что новости об инцидентах с футболистами быстро долетели до Италии.

«У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!» — заявил тренер.

По его мнению, если бы у Кокорина был грамотный агент или юрист, он помог бы молодому футболисту преодолевать соблазны.

Ранее в интернете появились видео с нападениями футболиста Павла Мамаева , Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.

В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.

СМИ сообщали, что Кокорин заплакал на заседании суда по его аресту, и заявил, что ему неприятна «грязь по телевидению и в интернете», задевающая его семью.