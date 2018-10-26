В Италии признались в клевете на россиян

«Фанаты ЦСКА не прыгали»: в Италии признали свою вину

Полиция Рима, отсмотрев видеозаписи момента поломки эскалатора на станции метро «Республика», где находились болельщики московского ЦСКА, установила, что поклонники российской команды не прыгали, вопреки прежним заявлениям главы полиции города и мэра Рима. Причина поломки транспортного средства, повлекшей за собой травмы людей, пока остается неизвестной.

26 октября полиция Рима объявила, что болельщики ЦСКА, находившиеся на эскалаторе на станции метро «Республика» в момент его поломки, приведшей к травмам 16 человек, не прыгали.

Данный факт был установлен полицейскими в процессе изучения записей камер видеонаблюдения, работающих в метро Вечного города.

Из-за поломки эскалатора в день матча «Ромы» с ЦСКА пострадали 16 болельщиков армейского клуба, приехавшие на игру из России.

Мэр Рима и чиновники тут же обвинили в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые якобы в нетрезвом состоянии прыгали на эскалаторе, что и привело к его поломке.

Однако очевидцы из России опровергли эту информацию. Позже выяснилось, что эскалатор требовал ремонта еще в 2015 году.

Напомним, что сразу после инцидента, происшедшего 23 октября перед матчем третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини заявил о том, что причиной обрушения эскалатора могло стать поведение российских фанатов.

«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», — резко заявил Сальвини в телеэфире.

С аналогичным заявлением выступила и мэр Рима Вирджиния Раджи , свалившая всю вину на российских граждан.

«Свидетели видели, что на эскалаторе танцевали и прыгали. Мы здесь для того, чтобы разобраться в случившемся, — Мы готовы помочь пострадавшим и их семьям. Знаю, что уже начато расследование. Хочу выразить свою поддержку пострадавшим. Рим сделает для них и для их семей все, что им необходимо в настоящий момент».

В то же время болельщики ЦСКА категорически отвергали версию о прыжках и беспорядках на эскалаторе, зато отмечали, что скорую помощь пришлось дожидаться около сорока минут, хотя происшествие случилось фактически в центре столицы Италии.

В итоге один из болельщиков едва не потерял стопу, однако врачам все же удалось избежать ампутации.

Позже Сальвини в той же передаче согласился с ведущим программы, что обслуживаение некоторых станций в римском метрополетене не проводилось годами и добавил, что ожидал большего от властей города.

Также стало известно, что компания Atac, обслуживающая римское метро, в данный момент находится в плачевном финансовом положении, а поломки эскалаторов в последние два года случались в Риме как минимум дважды, и в одном случае в результате такого инцидента погибла женщина.

Прокуратура Рима завела дело в связи с инцидентом 23 октября, а городская служба транспорта назначила ведомственную проверку.

Как сообщило накануне ANSA, эскалатор в метро Рима, на котором получили травмы болельщики ЦСКА, уже давно нуждался в ремонте.

Компания Atac просила починить его еще в 2015 году. Спустя год она повторила запрос, заявив о необходимости срочного вмешательства. Однако средства на ремонт выделены не были ни после первого, ни после второго запроса.

На видео, снятом болельщиками ЦСКА, видно, как эскалатор, работающий на спуск в метро, резко ускоряется, а люди не успевают сходить с него на платформу, что приводит к давке и травмам пассажиров.

При этом никаких прыжков в исполнении российских болельщиков на том видео нет и в помине.

Как рассказал агентству «Р-Спорт» на следующий день после аварии поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй , трое из 16-ти пострадавших находились в тяжелом состоянии, а восьмерых уже выписали.

Он также отметил, что в больницу попали четверо граждан Украины.

Ранее в российском посольстве рассказали, что пострадавших продержат в больнице от 48 часов до семи дней. Важной деталью является тот факт, что все раненые поступили в трезвом состоянии.