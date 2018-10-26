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Куртуа озадачило возможное возвращение Конте
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Конте преследует Куртуа 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отрицательно относится к тому, что ему вновь придётся работать с бывшим тренером «Челси» Антонио Конте. Известно, что бельгиец поделился своими переживаниями с одноклубниками.
«Я не могу поверить в это поверить. Я работал с Конте. Уехал из Лондона, чтобы не возвращаться в чему-то подобному. И теперь выясняется, что Конте может оказаться здесь», — цитирует El Pais футболиста.
Трансфер Куртуа к «сливочным» состоялся 8 августа 2018 года. Контракт заключен на шесть лет. Первый мяч в составе команды вратарь пропустил с пенальти в матче против «Леганеса». Ранее сообщалось, что футболист покинул «синих» со скандалом.
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