Младший Кокорин раскрыл причину драки 

Младший брат Александра Кокорина Кирилл рассказал, из-за чего компания футболистов напала на водителя Виталия Соловчука. Об этом пишет «МК».
По словам Кокорина-младшего, тот обозвал их «петухами».
«Сложно сдержать (себя), когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает «петух». А водитель именно его сказал», — пожаловался Кирилл Кокорин.
В СИЗО «Бутырка» находятся четверо фигурантов дела о двух драках в центре Москвы: футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и тренер Александр Протасовицкий. Все они пробудут под стражей минимум до 8 декабря. Они обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев в связи с двумя драками, в которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и генеральный директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.