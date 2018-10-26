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Квинси Промес проиграл фанатам смартфон
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Квинси Промес проиграл фанатам смартфон и оплатил обед в ресторане 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: marca.com
Бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес, который минувшим летом перебрался в испанскую "Севилью", отметился несколькими щедрыми подарками фанатам андалусийского клуба.
Так, на днях голландец обедал в одном из ресторанов, когда к нему с просьбой об автографе и селфи подошли несколько молодых людей, которые отмечали день рождения своего друга. Квинси не отказал ни одному из них, а после, когда компания завершала празднование, выяснилось, что платить по счету им не придется — Промес оплатил его в качестве подарка.
Позже нападающий оказался в центре еще одного эпизода. Квинси пошел в магазин бытовой техники, где собирался купить себе новый смартфон. Но там его также узнали посетители, один из которых предложил ему сыграть в "камень-ножницы-бумага" на новенький iPhone. Промес согласился, но проиграл и был вынужден раскошелиться на дополнительную тысячу евро для победителя пари.
Напомним, что ранее Промес забил свои первые голы за "Севилью". В матче третьего тура Лиги Европы форвард стал автором дубля в ворота турецкого "Акхисара" и помог своему новому клубу одержать разгромную победу.
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