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Защитник ЦСКА Чернов оценил перспективы команды в ЛЧ
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Защитник ЦСКА Чернов оценил перспективы команды в Лиге чемпионов 

RT на русском + ещё 3 14 часов назад
Фото: Reuters
Защитник ЦСКА Никита Чернов в беседе с газетой «Известия» оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.
«Они по-прежнему хорошие. Просто надо выходить на второй матч с «Ромой» и при поддержке своих трибун показывать футбол, в который мы умеем играть», — сказал он.
По словам футболиста, армейцам нужно попытаться сыграть так же, как с «Реалом», и тогда им воздастся за старания.
Ранее директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по работе с болельщиками Александр Мейтин в беседе с телеканалом «360» призвал не применять меры к ЦСКА за инцидент в метро Рима.
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