Роналду вернется в сборную

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду должен принять участие в ноябрьском матче португальской сборной против команды Италии. Об этом сообщает Calciomercato.

Роналду, пропустивший игры португальской команды в Лиге наций, примет участие в ноябрьских матчах национальной сборной. В частности, португальский форвард поможет своей команде во встрече с командой Италии. Ответная встреча в рамках Лиги наций состоится 17 ноября. Первый матч без участия своего главного бомбардира португальцы выиграли с минимальным преимуществом.

4 октября стало известно, что Роналду не будет вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией. Позже появилась уточненная информация, согласно которой португалец сам попросил паузу от игр национальной команды.

После двух матчей Лиги наций команда Португалии лидирует в своей группе. Помимо итальянцев, там также выступает сборная Польши.

Форвард является рекордсменом национальной команды как по количеству матчей (151), так и по количеству забитых мячей (86). В 2016 году португалец стал чемпионом Европы в составе сборной.