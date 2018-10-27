Раскрыты проблемы со здоровьем у Акинфеева

Первый тренер Акинфеева рассказал о его проблемах со здоровьем

Первый тренер Игоря Акинфеева в ЦСКА Павел Коваль объяснил, что стало решающим фактором для голкипера при решении завершить выступления за сборную России, передает Sport24.

Он рассказал, что Акинфеева беспокоит колено, которое он травмировал в играх за ЦСКА.

"Не удивлен, что Акинфеев закончил карьеру в сборной. 15 лет без пауз — тяжело. Все едут отдыхать — а ему опять играть. Игорь уже основательно "покалечен", нелегко ему восстанавливаться. Сам-то выдерживает, а вот колено — нет. Всю жизнь его лечит. Утром встает — а коленка болит. Две операции перенес. Только когда на себе такое попробуешь, поймешь.

Если б не колено, Игорь до сих пор бы играл за сборную. А от чего он устал? Психологически Акинфеев в порядке. Мне не кажется, что после чемпионата мира он выхолощен. Тогда бы после ЧМ-2014 с Капелло, когда Игоря все ругали, закончил бы. Хотя всего одна ошибка — с кем не бывает? Тоже ведь и смена климата, и часовых поясов повлияла. Да и вообще: нападающий не забил — молчат, вратарь ошибся — виноват", — рассказал Коваль.

Вместе со сборной России Акинфеев дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России, где национальная команда уступила Хорватии в серии пенальти.