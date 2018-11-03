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Экс-тренер «Монако» может возглавить «Реал»
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СМИ: Экс-тренер «Монако» может возглавить «Реал» 

RT на русском + ещё 22 55 минут назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер футбольного клуба французской Лиги 1 «Монако» португалец Леонарду Жардим может возглавить мадридский «Реал».
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, президент коллектива из столицы Испании Флорентино Перес хочет видеть Жардима на посту наставника команды после отказа итальянца Антонио Конте.
Место главного тренера «Реала» стало вакантным после увольнения Хулена Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов команды.
Жардим недавно покинул пост наставника Монегасков. Он тренировал команду из Монте-Карло с 2014 года. За это время он стал с «Монако» чемпионом Франции.
Ранее сообщалось, что «Реал» не обращался в KBVB относительно переговоров с Мартинесом.
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