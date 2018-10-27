«Урал» сыграл вничью с «Уфой» в 12-м туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» на своём поле сыграл вничью с футбольным клубом «Уфа» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Уфа» осталась на 14-й позиции с 11-ю очками.

В следующем туре «Урал» сыграет с московским «Спартаком» , а «Уфа» — с самарскими «Крыльями Советов».

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