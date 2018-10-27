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«Урал» сыграл вничью с «Уфой»
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«Урал» сыграл вничью с «Уфой» в 12-м туре РПЛ 

RT на русском 45 минут назад
Фото: @fcural Twitter
Екатеринбургский «Урал» на своём поле сыграл вничью с футбольным клубом «Уфа» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Эрик Бикфалви, а у уфимцев забил Павел Аликин.
Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Уфа» осталась на 14-й позиции с 11-ю очками.
В следующем туре «Урал» сыграет с московским «Спартаком», а «Уфа» — с самарскими «Крыльями Советов».
Ранее РПЛ представила новый мяч на осенне-зимний период.
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