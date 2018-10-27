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«Аталанта» в родных стенах разгромила «Парму»
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«Аталанта» в родных стенах разгромила «Парму» 

Soccer News + ещё 5 32 минуты назад
Фото: Soccer News
В рамках десятого тура итальянской Серии А "Аталанта" на своём поле одержала разгромную победу над "Пармой" со счётом 3:0.
"Аталанта" — "Парма" — 3:0  Голы: Гальоло, 55 (автогол) — 1:0, Паломино, 72 — 2:0, Манчини, 80 — 3:0.
"Аталанта": Бериша, Паломино, Манчини, Госенс, Толои, Гомес (Ригони, 83), де Рон, Иличич, Фройлер (Пашалич, 84), Хатебур, Барроу (Сапата, 65).
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Барилла (Чичиретти, 75), Штулац (Скоццарелла, 81), Силигарди (Ди Гаудио, 68), Ригони, Жервиньо, Чераволо.
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