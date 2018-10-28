Ещё
Кононов уходит из «Арсенала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кононов уходит из «Арсенала» 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов уходит из команды. По данным Sport24.ru, 52-летний специалист уже попрощался с игроками и начал процедуру расторжения договора с клубом.
Также из «Арсенала» уходят его помощники Сергей Кузнецов, Даниэль-Овидиу Тудор, Стергиос Фотопулос, Сантьяго Хесус и Михаил Кожевников.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» после увольнения 22 октября главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры заинтересовалось Кононовым. Также одним из кандидатов на должность был наставник «Ростова» Валерий Карпин.
News.ru: последние новости
Фанаты «Спартака» извинились перед Каррерой Кокорин и Мамаев написали первые письма на волю Карпин может возглавить «Спартак»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова накинулась на судей из-за Туктамышевой8
«Люди шугаются. Я вернула свою вторую личность»4
Аргентинец обыграл полкоманды и забил гол
«Барселона» без Месси разгромила «Реал»
Кадыров объяснил невозможность боя с Мэйуэзером в России
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
00:14
Наполовину одетый футболист вышел в эфир телеканала
Футбол
00:41
Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат» на перевоспитание
Футбол Статьи
03:11
На глазах у фанатов: босс «Лестера» разбился на вертолете
Футбол Статьи
00:40
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде
Фигурное катание
08:13
«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву
Фигурное катание Статьи
00:31
Немецкие фанаты дрались с полицией даже в туалетах
Футбол
00:13
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение