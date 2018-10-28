Кононов уходит из «Арсенала» 

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов уходит из команды. По данным Sport24.ru, 52-летний специалист уже попрощался с игроками и начал процедуру расторжения договора с клубом.
Также из «Арсенала» уходят его помощники Сергей Кузнецов, Даниэль-Овидиу Тудор, Стергиос Фотопулос, Сантьяго Хесус и Михаил Кожевников.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» после увольнения 22 октября главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры заинтересовалось Кононовым. Также одним из кандидатов на должность был наставник «Ростова» Валерий Карпин.