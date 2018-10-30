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Роналду просит «Ювентус» купить его друга
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Роналду просит «Ювентус» купить его друга 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, сообщает "Советский спорт".
По информации Bild, форвард бьянконери неоднократно обращался к руководству клуба с просьбой осуществить трансфер колумбийца, который намерен покинуть "Баварию" в зимнее трансферное окно.
Права на 27-летнего Родригеса принадлежат мадридскому "Реалу", где он выступал вместе с Роналду. Его арендное соглашение с "Баварией" закончится по окончании текущего сезона, после чего он будет обязан вернуться в "королевский клуб".
В текущем сезоне Родригес провел десять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что Хамес Родригес выплатит €11,65 млн штрафа испанскому казначейству.
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