Роналду просит «Ювентус» купить его друга

По информации Bild, форвард бьянконери неоднократно обращался к руководству клуба с просьбой осуществить трансфер колумбийца, который намерен покинуть "Баварию" в зимнее трансферное окно.

Права на 27-летнего Родригеса принадлежат мадридскому "Реалу" , где он выступал вместе с Роналду. Его арендное соглашение с "Баварией" закончится по окончании текущего сезона, после чего он будет обязан вернуться в "королевский клуб".

В текущем сезоне Родригес провел десять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.