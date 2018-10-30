Роналду просит «Ювентус» купить его друга 

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, сообщает "Советский спорт".
По информации Bild, форвард бьянконери неоднократно обращался к руководству клуба с просьбой осуществить трансфер колумбийца, который намерен покинуть "Баварию" в зимнее трансферное окно.
Права на 27-летнего Родригеса принадлежат мадридскому "Реалу", где он выступал вместе с Роналду. Его арендное соглашение с "Баварией" закончится по окончании текущего сезона, после чего он будет обязан вернуться в "королевский клуб".
В текущем сезоне Родригес провел десять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что Хамес Родригес выплатит €11,65 млн штрафа испанскому казначейству.