Семин: «Локомотив» победил закономерно

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом" (3:1), сообщает Sport24.

"Очень сложный первый тайм. В плане агрессии и единоборств "Арсенал" нас даже превосходил. Хотя моментов особо не было. Но после перерыва мы были молодцы: добавили в движении, заиграли в комбинационный футбол, забили хорошие голы.

Кононов сказал, что голы "Локо" были засчитаны неверно, так как были забиты с нарушениями? Как неверно засчитаны? Я не видел. А вы видели? Я думаю, мы закономерно победили, а что он говорит — уже не наш вопрос", — сказал Семин.