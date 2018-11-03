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Семин: «Локомотив» победил закономерно
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Семин: «Локомотив» победил закономерно 

Газета.Ru + ещё 34 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом" (3:1), сообщает Sport24.
"Очень сложный первый тайм. В плане агрессии и единоборств "Арсенал" нас даже превосходил. Хотя моментов особо не было. Но после перерыва мы были молодцы: добавили в движении, заиграли в комбинационный футбол, забили хорошие голы.
Кононов сказал, что голы "Локо" были засчитаны неверно, так как были забиты с нарушениями? Как неверно засчитаны? Я не видел. А вы видели? Я думаю, мы закономерно победили, а что он говорит — уже не наш вопрос", — сказал Семин.
Ранее экс-игрок "Спартака" сделал прогноз на матч "Динамо" и ЦСКА.
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