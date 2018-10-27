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«Монако» продлил безвыигрышную серию
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«Монако» продлил безвыигрышную серию до десяти матчей 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В составе хозяев поля голами отметились Бенджамин Хенрихс и Камил Глик. У гостей отличились Микаэль Альфонс и Мехди Абейд.
Отметим, что российский полузащитник Монако Александр Головин провел на поле все 90 минут.
Такми образом, после этой игры Монако прервал серию из четырех поражений в чемпионате, но продлил безвыигрышную серию до десяти встреч.
После 11 туров Монако набрал семь очков и располагается на 19-м месте в турнирной таблице лиги 1. Дижон, имея в активе 11 баллов, занимает 15-е место.
В следующем туре Монако в гостях сыграет против Реймса, а Дижон дома встретится с Нимом.

Чемпионат Франции 11-й тур

Монако Дижон — 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 Хенрихс (29), 1:1 Альфонс (33), 1:2 Абед (57), 2:2 Глик (78).
Монако: Бенальо, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Баррека, Головин, Аит-Беннассер, Тилеманс (Траоре, 72), Диоп, Силла, Ахолу (Пеле, 55).
Дижон: Рунарссон, Симан, Лотоа, Розье, Альфонс, Абед (Тавареш, 70), Бальмон (Марье, 64), Слити, Луаодис, Амальфитано, Жанно (Ямбере, 83).
Предупреждения: Луаодис (51), Тилеманс (54), Головин (81).
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