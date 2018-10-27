«Монако» продлил безвыигрышную серию до десяти матчей

Отметим, что российский полузащитник Монако Александр Головин провел на поле все 90 минут.

Такми образом, после этой игры Монако прервал серию из четырех поражений в чемпионате, но продлил безвыигрышную серию до десяти встреч.

После 11 туров Монако набрал семь очков и располагается на 19-м месте в турнирной таблице лиги 1. Дижон, имея в активе 11 баллов, занимает 15-е место.

В следующем туре Монако в гостях сыграет против Реймса, а Дижон дома встретится с Нимом.

Чемпионат Франции 11-й тур

Монако Дижон — 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 Хенрихс (29), 1:1 Альфонс (33), 1:2 Абед (57), 2:2 Глик (78).

Монако: Бенальо, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Баррека, Головин, Аит-Беннассер, Тилеманс (Траоре, 72), Диоп, Силла, Ахолу (Пеле, 55).

Дижон: Рунарссон, Симан, Лотоа, Розье, Альфонс, Абед (Тавареш, 70), Бальмон (Марье, 64), Слити, Луаодис, Амальфитано, Жанно (Ямбере, 83).

Предупреждения: Луаодис (51), Тилеманс (54), Головин (81).