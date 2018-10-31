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Семшова дисквалифицировали за «мразей» в адрес арбитров
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Семшова дисквалифицировали за «мразей» в адрес арбитров 

Газета.Ru + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
КДК РФС принял решение дисквалифицировать и оштрафовать главного тренера "Химика" Игоря Семшова, сообщает "Sport24".
За резкие высказывания в адрес судей Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал Игоря Семшова на 15 тысяч рублей и дисквалифицировал его на четыре матча.
"От ПФЛ получено письмо по данному инциденту. Исследована видеозапись пресс-конференции в присутствии Семшова. Игорь Петрович извинился перед КДК и перед болельщиками, а также перед каждым из судей. Было и отягчающее обстоятельство. Семшов уже наказывался по данной статье в этом сезоне", — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В добавленное время матча с "Металлургом" команда Семшова сумела забить гол, который был отменен из-за офсайда. На послематчевой конференции Семшов назвал судей, обслуживающих матч, мразями.
Инцидент произошел в матче 15-го тура Олимп — ПФЛ с липецким "Металлургом" (0:1). Команда Семшова сумела забить ответный мяч в добавленное время, однако он был отменен из-за офсайда. На послематчевой пресс-конференции наставник "Химика" назвал работавших на игре судей "мразями". Впоследствии он извинился за свое высказывание.
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