Ещё
Видео с места трагедии с вертолетом владельца «Лестера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось первое видео с места трагедии с вертолетом владельца «Лестера» 

Рамблер 2 часа назад
В Сети появились кадры первых минут после крушения вертолета возле стадиона в Великобритании, где находился владелец ФК «Лестер» Вишай Шривадданапрабхе.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ работы хвостового винта. После этого вертолет потерял управление, сообщает Sky News.
Ранее сообщалось, что при взлете со стадиона King Power после матча английской Премьер-лиги потерпел крушение вертолет, в котором находились три человека — тайский миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, пассажир и пилот. Все они погибли.
Вертолет рухнул с владельцем футбольного клуба
Первым бегом к месту катастрофы отправился вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель. Вместе с ним к рухнувшему вертолету бежали охранники и сотрудники спортивной арены.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров выступил с предложением по Кокорину и Мамаеву113
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде32
Рухнул вертолет с владельцем футбольного клуба22
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Брат Кокорина раскрыл причину нападения на водителя365
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:40
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде
Фигурное катание
00:31
Немецкие фанаты дрались с полицией даже в туалетах
Футбол
00:13
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера
Бокс
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
06:14
Признание ФИФА: России заплатят за лучший ЧМ в истории
Футбол Статьи
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
00:24
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ
Летние виды спорта Прочее
08:14
Медведева сделала заявление после провала
Фигурное катание
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение