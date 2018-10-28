Видео с места трагедии с вертолетом владельца «Лестера»

В Сети появились кадры первых минут после крушения вертолета возле стадиона в Великобритании, где находился владелец ФК «Лестер» Вишай Шривадданапрабхе.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ работы хвостового винта. После этого вертолет потерял управление, сообщает Sky News.
Ранее сообщалось, что при взлете со стадиона King Power после матча английской Премьер-лиги потерпел крушение вертолет, в котором находились три человека — тайский миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, пассажир и пилот. Все они погибли.
Первым бегом к месту катастрофы отправился вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель. Вместе с ним к рухнувшему вертолету бежали охранники и сотрудники спортивной арены.