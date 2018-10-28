Появилось первое видео с места трагедии с вертолетом владельца «Лестера»

В Сети появились кадры первых минут после крушения вертолета возле стадиона в Великобритании, где находился владелец ФК «Лестер» Вишай Шривадданапрабхе.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ работы хвостового винта. После этого вертолет потерял управление, сообщает Sky News

Ранее сообщалось, что при взлете со стадиона King Power после матча английской Премьер-лиги потерпел крушение вертолет, в котором находились три человека — тайский миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, пассажир и пилот. Все они погибли.