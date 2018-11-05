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«Милан» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии
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«Милан» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу, забив в компенсированное время 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
В матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Удинезе» со счётом 1:0.
Автором единственного в поединке мяча стал защитник Алессио Романьоли, отличившийся на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
Этот успех позволил футболистам «Милана» набрать 21 очко и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата, которую команда Дженнаро Гаттузо делит с «Лацио». «Удинезе» с девятью баллами в активе идёт 16-м.
Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в услугах шведского форварда американского клуба «Лос-Анджелес Гэлекси» Златана Ибрагимовича.
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