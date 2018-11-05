«Милан» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу, забив в компенсированное время

В матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Удинезе» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал защитник Алессио Романьоли , отличившийся на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

Этот успех позволил футболистам «Милана» набрать 21 очко и подняться на четвёртую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата, которую команда Дженнаро Гаттузо делит с «Лацио». «Удинезе» с девятью баллами в активе идёт 16-м.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в услугах шведского форварда американского клуба «Лос-Анджелес Гэлекси» Златана Ибрагимовича.