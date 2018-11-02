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Фанаты устроили травлю опальному капитану «Спартака»
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Фанаты устроили травлю опальному капитану «Спартака» 

Lenta.ru + ещё 89 37 минут назад
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фанаты московского «Спартака» освистывали каждое действие полузащитника Дениса Глушакова с мячом во время матча Кубка России с махачкалинским «Анжи» (1:0). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Болельщики освистали капитана во время объявления составов на игру. Также они вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес. Досталось и владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
Так болельщики отреагировали на ситуацию, возникшую в клубе после увольнения тренера Массимо Карреры. Фанаты раскритиковали руководство за это решение и поддержали самого итальянца.
Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко был выведен из состава в сентябре по решению Карреры. Сообщалось, что он был одним из лидеров заговора против специалиста. 23 октября, на следующий день после увольнения Карреры, Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основой.
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