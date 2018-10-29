«Зенит» обыграл «Крылья Советов»

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0 в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на 22-й минуте забил аргентинский полузащитник гостей Леандро Паредес. На 78-й минуте встречи вторую желтую карточку получил уругвайский защитник хозяев Агустин Рохель и был удален с поля.
На 79-й минуте вместо полузащитника "Зенита" Евгения Чернова на поле вышел защитник Александр Анюков. Для 36-летнего Анюкова этот матч стал 400-м в составе санкт— петербургской команды. Только Анатолий Давыдов (456), Вячеслав Малафеев (442) и Лев Бурчалкин (423) чаще выходили на поле в футболке "Зенита". Анюков является уроженцем Самары и воспитанником самарского футбола, в "Зенит" он перешел в 2005 году из "Крыльев Советов".
"Зенит" возглавляет таблицу чемпионата России. В активе команды 28 очков. "Крылья Советов", набрав 11 очков, расположились на 13-й позиции.
В следующем матче 1 ноября "Зенит" в 1/8 финала Олимп — Кубка России на выезде сыграет с "Ростовом". "Крылья Советов" в этот же день на аналогичной стадии турнира дома встретятся с "Краснодаром". В РПЛ "Зенит" 4 ноября примет грозненский "Ахмат". Самарский клуб в чемпионате России сыграет 5 ноября на выезде против "Уфы".